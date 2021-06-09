СМИ: Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть за Францию на Евро-2020 

Как сообщает RMC Sport, игрок сможет вернуться к тренировкам с командой уже в ближайшее время.
На групповом этапе Франция сыграет с Германией, Венгрией и Португалией.
Ранее сообщалось, что Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией.
Как сообщает RMC Sport, игрок сможет вернуться к тренировкам с командой уже в ближайшее время.
На групповом этапе Франция сыграет с Германией, Венгрией и Португалией.
Ранее сообщалось, что Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией.
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