СМИ: Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть за Францию на Евро-2020

Нападающий сборной Франции Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на чемпионате Европы.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на чемпионате Европы.

Как сообщает RMC Sport, игрок сможет вернуться к тренировкам с командой уже в ближайшее время.

На групповом этапе Франция сыграет с Германией, Венгрией и Португалией.

Ранее сообщалось, что Бензема получил травму в контрольном матче с Болгарией.