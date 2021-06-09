Черчесов: сборная России по футболу должна знать своё место

«Мы выполняем повседневную работу, как и наши соперники. Мы не мечтатели, мы просто делаем своё дело. Чемпионат Европы — сложный турнир. С одной стороны, у нас могло бы быть небольшое преимущество в матчах с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге, но с другой стороны, это преимущество может сработать только в том случае, если мы готовы выполнять свою работу», — цитирует Черчесова Die Presse.

Он также подчеркнул, что Бельгия является лидером рейтинга ФИФА, но при этом национальная команда сделала выводы из матчей с Болгарией и Польшей. По его словам, сборная России последовательна в своих действиях и готовится от матча к матчу.

«Нужно быть объективными: кто, кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других, может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место. Другие команды, возможно, немного сильнее, но значение имеет и уровень подготовки, поэтому мы должны быть хорошо готовы», — добавил Черчесов.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее глава РФС Александр Дюков оценил готовность сборной России к Евро-2020.