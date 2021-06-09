Дюков оценил готовность сборной России к Евро-2020

«Уверен, что это будет зрелищный и интересный турнир. Всех болельщиков этот чемпионат Европы должен порадовать. Что касается нашей сборной, то я хочу отметить, что команда провела очень серьёзную работу и выполнила программу, которая была разработана к Евро. Я уверен, что команда приложит все силы для того, чтобы выступить максимально успешно», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин выразил мнение, что полузащитник Александр Головин является главной силой сборной России на Евро-2020.