Шнякин считает, что Головин является главной силой сборной России на Евро-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин ответил на вопрос, в чём заключается главная сила сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин ответил на вопрос, в чём заключается главная сила сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

«В Головине. Самый оснащённый, креативный, динамичный, статусный и дорогой игрок сборной. Провёл приличный сезон в «Монако», в хорошей форме, здорово двигается к мячу — именно он и будет тем игроком, который изобретёт что-то, кроме забросов в голову Дзюбе», — приводит слова Шнякина «Матч ТВ».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Константин Генич заявил, что при правильной подготовке сборная России может перебегать любого соперника.