Генич: при правильной подготовке сборная России может перебегать любого

Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением, что может стать главной силой сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

Известный спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением, что может стать главной силой сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы.

«В длительной подготовке на сборах в Австрии и Новогорске. ЧМ-2018 показал, что при правильной подготовке физически мы можем перебегать любого. Не переиграть в футбол, будем справедливы, а именно перебегать. Мы дома, долго готовились, поэтому можем этим воспользоваться», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее жена вратаря сборной России Юрия Дюпина назвала мужа лучшим голкипером в мире.