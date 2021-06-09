Генич: при правильной подготовке сборная России может перебегать любого

«В длительной подготовке на сборах в Австрии и Новогорске. ЧМ-2018 показал, что при правильной подготовке физически мы можем перебегать любого. Не переиграть в футбол, будем справедливы, а именно перебегать. Мы дома, долго готовились, поэтому можем этим воспользоваться», — приводит слова Генича «Матч ТВ».
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее жена вратаря сборной России Юрия Дюпина назвала мужа лучшим голкипером в мире.