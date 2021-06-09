Жена Дюпина считает мужа лучшим голкипером в мире

«Я знаю, насколько тяжело он тренируется, как ребята в сборной «убиваются». Он хочет, чтобы его поставили в рамку, добивается этого всеми силами, но переживает, что этого не будет. Думаю, с ним сборная пройдёт куда дальше, чем без него. Он хорошо умеет играть на выходе, ловить мячи и стоять на воротах: делает это лучше всех в России, да и в мире», — цитирует Анастасию Sport24.

По её словам, Юрия никогда не пугает конкуренция вне зависимости от молодости или уровня другого вратаря. Она также отметила, что её муж очень целеустремлённый.

«Я поеду на две игры в Петербург. Была на товарищеском матче с Болгарией. Остальные матчи буду смотреть с семьей по телевизору. Я всей душой и сердцем болею за Россию. Уверена, парни далеко пройдут, и буду очень рада, если мои ожидания оправдаются», — добавила Анастасия Дюпина.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о задачах сборной России на чемпионате Европы.