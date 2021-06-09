Дюков назвал задачи сборной России по футболу на Евро-2020

«Если мы принимаем участие в этом турнире, первый этап — группа. Поэтому на нём задача — выход из группы. Какой результат будет успешным? Давайте будем решать задачи по мере поступления, первая задача — выход из группы», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Gracenote оценил шансы сборной России выйти в плей-офф Евро-2020.