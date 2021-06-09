В комитете по этике РФС считают, что у Дании нужно отобрать право на Евро-2020

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны во время чемпионата Европы.

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны во время чемпионата Европы.

По его мнению, болельщики многих сборных оказались в неравном положении из-за пандемии, в связи с которой последовали ограничения. Созин считает, что нужно было в итоге проводить турнир в одной или двух странах, хотя изначальное решение о проведении Евро на территории нескольких государств является правильным.

«Заявление датской полиции, что они рады, что болельщиков из Восточной Европы не пустят в страну, — дискриминация. Раз Дания не может справиться с нашими болельщиками, у неё надо отобрать чемпионат Европы — 2020. Да, хотели, да, все были бы рады приехать, но раз вы не можете справиться — извините. А говорить, как они рады, что к ним не приедут болельщики, — это как вообще?» — цитирует Созина «Чемпионат».

Он также задался вопросом, зачем вообще организовывать турнир, а затем радоваться отсутствию болельщиков.

«Если УЕФА не примет меры, то и не надо делать чемпионаты в разных странах. В Дублине же поняли, что не смогут принять людей, и отказались», — добавил Созин.

Напомним, начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль заявил, что российские болельщики часто способствуют беспорядкам и дракам.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в Госдуме назвали провокацией заявление полиции Дании о российских болельщиках.