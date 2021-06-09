В Госдуме назвали провокацией заявление полиции Дании о российских болельщиках

Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Депутат Государственной думы России Светлана Журова отреагировала на заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Почему в Дании должны были быть беспорядки? Это абсолютная провокация с их стороны! Мы провели прекрасный чемпионат мира, разве была хоть одна драка на нём? Никаких стычек не было» — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Депутат отмечает, что на чемпионате мира в России в тех случаях, когда болельщики вели себя неадекватно, их всегда сопровождали и довозили до гостиниц.

«Если вспоминать чемпионат Европы во Франции, то на нём инициатором потасовок являлись не российские болельщики. Радоваться, что не приехали болельщики из той страны, которая принимает чемпионат Европы, — неправильно», — сказала он.

Напомним, что начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль заявил, что российские болельщики часто способствуют беспорядкам и дракам.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее в Госдуме поддержали Арустамяна из-за отказа в аккредитации на Евро-2020.