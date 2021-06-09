В Госдуме поддержали Арустамяна из-за отказа в аккредитации на Евро-2020

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала отказ в аккредитации российского журналиста Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала отказ в аккредитации российского журналиста Нобеля Арустамяна на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Если журналист аккредитовывается на официальные международные мероприятия, то национальность тут не должна играть никакой роли», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По словам депутата, она тоже находится под санкциями.

«Я хочу поддержать Нобеля, так как сама нахожусь под азербайджанскими санкциями», — сказала она.

Напомним, что заявка Арустамяна была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее в МИД России сообщили, что Арустамян может получить аккредитацию на Евро-2020.