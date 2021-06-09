Источник: польских фанатов считают главной угрозой во время матчей Евро-2020 в Петербурге

Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 определил основную угрозу во время проведения турнира в Санкт-Петербурге.

Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 определил основную угрозу во время проведения турнира в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Telegram-канал Baza, главной угрозой считают фанатов из Польши.

Отмечается, что перед началом турнира состоялось совещание штаба, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. В ходе собрания особое внимание было уделено польским болельщикам. По мнению правоохранительных органов, от фанатов сборной Польши стоит ждать провокаций. При этом билеты на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге приобрели около 2,5 тыс. польских болельщиков.

Поляки проведут две игры в Санкт-Петербурге. 14 июня они там встретятся со Словакией, а 23 июня сыграют со Швецией.

Ранее в Госдуме назвали провокацией заявление полиции Дании о российских болельщиках.