Источник: польских фанатов считают главной угрозой во время матчей Евро-2020 в Петербурге

Как сообщает Telegram-канал Baza, главной угрозой считают фанатов из Польши.
Отмечается, что перед началом турнира состоялось совещание штаба, в котором приняли участие представители оргкомитета, Росгвардии, МВД и ФСБ. В ходе собрания особое внимание было уделено польским болельщикам. По мнению правоохранительных органов, от фанатов сборной Польши стоит ждать провокаций. При этом билеты на матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге приобрели около 2,5 тыс. польских болельщиков.
Поляки проведут две игры в Санкт-Петербурге. 14 июня они там встретятся со Словакией, а 23 июня сыграют со Швецией.
Ранее в Госдуме назвали провокацией заявление полиции Дании о российских болельщиках.