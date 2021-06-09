В Госдуме отреагировали на заявление полиции Дании о российских болельщиках

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление полиции Копенгагена о запрете на въезд россиян на территорию страны, который помешает болельщикам сборной России посетить матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших болельщиков как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Российские болельщики по сравнению с европейцами — самые спокойные и организованные», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, руководство Всероссийского объединения болельщиков должно обратиться в Российский футбольный союз, чтобы поддержать российских болельщиков.

«Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные. На самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков», — сказал он.

Напомним, что начальник Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питер Даль заявил, что российские болельщики часто способствуют беспорядкам и дракам.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее полиция Дании прокомментировала запрет на въезд россиян в страну.