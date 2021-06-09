СЭ: «Зенит» снова готов сделать предложение ЦСКА по Влашичу

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб готов предложить за полузащитника €25 млн.

Напомним, что в 2020 году московский клуб отказался продать Влашича «Зениту» за аналогичную сумму.

В прошедшем сезоне хорват провёл 34 матча за ЦСКА, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Никола Влашич примет участие в чемпионате Европы по футболу — 2020 в составе сборной Хорватии.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Влашич вошёл в заявку сборной Хорватии на Евро-2020.