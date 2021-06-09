Сторона жертвы Промеса потребовала провести суд над футболистом до старта Евро-2020

«Для суда доказательств более чем достаточно. Среди них показания двух свидетелей. Все остальные подозреваемые по этому относительно простому делу уже давно предстали перед судом», — цитирует адвоката потерпевшего Иегуди Мошковича De Telegraaf.
По мнению адвоката, прокуратура умышленно откладывает решение, чтобы футболист мог выступить на чемпионате Европы.
Напомним, что Промеса подозревают в нанесении ножевых ранений двоюродному брату летом 2020 года.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее сообщалось, что Промес вошёл в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.