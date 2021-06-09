Сторона жертвы Промеса потребовала провести суд над футболистом до старта Евро-2020

Сторона двоюродного брата нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса намерена добиться проведения судебного заседания по делу футболиста до начала чемпионата Европы по футболу — 2020.

Сторона двоюродного брата нападающего московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса намерена добиться проведения судебного заседания по делу футболиста до начала чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Для суда доказательств более чем достаточно. Среди них показания двух свидетелей. Все остальные подозреваемые по этому относительно простому делу уже давно предстали перед судом», — цитирует адвоката потерпевшего Иегуди Мошковича De Telegraaf.

По мнению адвоката, прокуратура умышленно откладывает решение, чтобы футболист мог выступить на чемпионате Европы.

Напомним, что Промеса подозревают в нанесении ножевых ранений двоюродному брату летом 2020 года.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Промес вошёл в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.