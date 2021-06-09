Черчесов высказался о внимании прессы к сборной России перед Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, читает ли прессу перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, читает ли прессу перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Мы живём не в замкнутом пространстве. Абстрагироваться от всего невозможно, но возможно оградить себя на этот период от лишней информации, которая может помешать подготовке к турниру. Рекомендуем игрокам поступить именно таким образом», — цитирует Черчесова Sport24.

По мнению тренера, журналисты не должны отвлекать футболистов сборной России от подготовки к чемпионату Европы.

«К футболистам у нас полное доверие, никто ни за кем не следит и тем более не отбирает телефоны. Сборная России всегда находится в зоне повышенного внимания, мы помним чемпионат мира и две абсолютно разные ситуации — до него и после», — сказал он.

Также Черчесов отметил, что старается читать и смотреть самое важное и значимое из того, что есть в прессе.

«Себя мы и так хорошо изучили», — сказал тренер.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Черчесов рассказал, чего ждёт от сборной России на Евро-2020.