Черчесов рассказал, чего ждёт от сборной России на Евро-2020

«В январе нашему тренерскому штабу исполнилось десять лет. У нашего штаба есть чёткое разделение зон ответственности. Для нас это первый чемпионат Европы. Кубок конфедераций и чемпионат мира отличались своей спецификой. Здесь же общий уровень участников очень высок. Наша задача — быть хорошо готовыми физически, тактически и психологически. Как это получится на деле — увидим уже совсем скоро», — цитирует Черчесова Sport24.

Также тренер рассказал о своих ожиданиях от чемпионата Европы.

«Я всегда верю в своих футболистов. Без этого сложно мотивировать себя на высокие результаты. Поэтому спокойно готовимся от матча к матчу. Нет никаких сомнений, что в Петербурге мы получим достойную поддержку. На чемпионате мира мы в полной мере почувствовали, что такое играть при своих болельщиках», — сказал он.

Черчесов также ответил на вопрос, как сборная должна выступить на чемпионате, чтобы он остался доволен.

«Сборная должна постараться показать свой максимум. В спорте важны трофеи, медали, а ещё эмоции и самоотдача. Болельщик всегда чувствует, до конца выложились футболисты на поле или нет. Счёт может быть разным, но отношение к делу всегда предельно понятно. Не сомневаюсь в одном: равнодушных в нашей команде на турнире не будет», — сказал тренер.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее Черчесов прокомментировал победу России над Болгарией перед Евро-2020.