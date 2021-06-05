Черчесов прокомментировал победу России над Болгарией перед Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе национальной команды над Болгарией в контрольном матче перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Второй матч за четыре дня, после напряжённого сбора. Понятно, что эмоциональная составляющая оставляла желать лучшего. Но мы правильно расставлялись и геометрически играли. Другое дело, что вот этой свежести, лёгкости, эмоций и напора, которые мы хотели увидеть, до конца не было. Естественно, радует, что мы сложный матч довели до победы, а игроки, которые вышли на замену, добавили. Единственный минус, что два игрока были заменены по травме, и надеемся, что у них ничего серьёзного нет. Хотя предпосылки, что Кудряшов может нам не помочь, есть», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Также тренер оценил игру команды Болгарии.

«Они против нас готовились и вышли в другой системе, нежели последние матчи. Они играли зеркально против нас, достаточно компактно и зло. Для них сборная России — большой раздражитель. Поэтому они эмоционально хорошо были готовы. Другое дело, что мы после тех тренировок, которые были на сборах, это всё перерабатываем внутри себя и надеемся, что мы будем намного свежее и лучше», — сказал он.

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к чемпионату Европы.

«Мы уже с 20-го числа вместе, уже две недели. После игры дал игрокам съездить к родным — они побудут один день дома, завтра вечером соберутся, и мы уже безвылазно что в Новогорске, что в гостинице будет находиться «в пузыре» и будем оторваны от мира», — сказал тренер.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.