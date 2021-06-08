Экс-тренер «Уфы» объяснил, почему сложно объединить на поле Миранчука и Головина

«Так Черчесов и пытается для этого нарабатывать различные варианты в контрольных матчах. У него просто нет десяти игр в месяц, чтобы опробовать все связки и схемы. В целом совместить Миранчука и Головина на поле довольно непросто. Сделать это реально, но во встречах с оппонентами, уступающими в классе, в которых изначально понятно, что команда будет больше атаковать. Вероятно, их дуэт как раз можно было проверить в матче с Болгарией. А вот в противостоянии с Бельгией их одновременное появление способно принести проблемы и сказаться на действиях в обороне. Мы не знаем, может, Черчесов вообще не рассматривает больше такие варианты и в игре с Польшей в лишний раз убедился, что ничего не вышло. Пока нет смысла рассуждать», — заявил Кириченко в интервью RT.

Ранее он высказал мнение о защитниках, вызванных в сборную России по футболу на чемпионат Европы.