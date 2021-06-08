Финны раскритиковали организацию Евро-2020 в Петербурге

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Финское издание Ilta-Sanomat раскритиковало организацию чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге.
Финны раскритиковали организацию Евро-2020 в Петербурге
  • Reuters

«Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Петербурге превращаются в беспорядок: пить пиво в собственном кресле можно, но тех, кто без масок, по-прежнему планируют выгонять со стадиона», — пишет Ilta-Sanomat.

В издании считают, что данные ограничения говорят об общей небрежности России в отношении коронавируса.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Петербурге запланировано проведение семи матчей турнира.

Ранее сообщалось, что в сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020.

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