В сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020

Сборная России прошла проверку на инфицирование коронавирусом перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, все результаты тестирования отрицательные.

10 июня сборная России в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведёт два стартовых матча чемпионата Европы.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.