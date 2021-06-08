В сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, все результаты тестирования отрицательные.
10 июня сборная России в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведёт два стартовых матча чемпионата Европы.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.