Лукаку оценил силу сборной Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Сборная Бельгии сильнее, чем в 2018 году, и готова к чемпионату Европы. Мы стали лучше как команда, стали лучше реализовывать свои моменты, стали лучше обороняться», — цитирует Лукаку бельгийское издание DH Les Sports+.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с национальными командами России, Финляндии и Дании.

Ранее Пфафф объяснил, как России победить Бельгию на Евро-2020.