Лукаку оценил силу сборной Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020

Короткая ссылка
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.
Лукаку оценил силу сборной Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020
  • Reuters

«Сборная Бельгии сильнее, чем в 2018 году, и готова к чемпионату Европы. Мы стали лучше как команда, стали лучше реализовывать свои моменты, стали лучше обороняться», — цитирует Лукаку бельгийское издание DH Les Sports+.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с национальными командами России, Финляндии и Дании.

Ранее Пфафф объяснил, как России победить Бельгию на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить