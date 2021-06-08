Пфафф объяснил, как России победить Бельгию на Евро-2020

Бывший игрок сборной Бельгии Жан-Мари Пфафф рассказал, считает ли сборную России аутсайдером в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Сложно сказать. Сборной России будет очень сложно, но вам нельзя отступать от своей игры, даже если Бельгия забьёт первой. Всегда можно отыграться, а затем забить и второй мяч», — цитирует Пфаффа «Спорт-Экспресс».

По словам бывшего игрока, сборной России необходимо сохранять концентрацию на протяжении всей встречи.

«Бельгийские футболисты индивидуально сильнее российских. Но всё зависит от того, как ваша команда подготовится. Если российские игроки предоставят бельгийцам свободу и раскроются, то проиграют со счетом 0:5. Нужно действовать от обороны, лишать соперника пространства и ждать шанса впереди», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020.