AS опубликовало свою версию схемы сборной России на Евро-2020

Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

По версии AS, место в воротах сборной России займёт Антон Шунин. На флангах защиты сыграют Юрий Жирков и Марио Фернандес. В центре обороны расположатся Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семёнов. На флангах полузащиты — Роман Зобнин и Далер Кузяев. В центре полузащиты — Александр Головин и Алексей Миранчук. Единственным нападающим станет Артём Дзюба.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020.