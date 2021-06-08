Daily Record: Дзюба постарается стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю

Нападающий сборной России Артём Дзюба вошёл в список футболистов, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020, составленный журналистами издания Daily Record.

«Артём Дзюба — ветеран сборной России. Артём забил 29 мячей в 50 матчах за сборную, и непохоже, что в 32 года сбавляет обороты. Дзюба постарается стать лучшим бомбардиром сборной России за всю историю на предстоящем чемпионате Европы», — говорится в статье на сайте Daily Record.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020.