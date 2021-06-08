The Athletic назвал Головина главной звездой сборной России на Евро-2020

Журналисты издания The Athletic поделилось ожиданиями от игры полузащитника сборной России Александра Головина на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Александр Головин является главной звездой сборной России на чемпионате Европы. Александр был одним из ключевых игроков России на чемпионате мира 2018 года. Головин — ключевая творческая единица в физически сильной сборной. Универсальная способность полузащитника играть как в центре полузащиты, так и на фланге бесценна для главного тренера Станислава Черчесова», — говорится в статье на сайте The Athletic.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что в сборной России не выявлено заболевших коронавирусом перед Евро-2020.