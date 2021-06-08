РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу игроков на Евро-2020

Российская премьер-лига (РПЛ) вошла в пятёрку лучших европейских лиг по количеству футболистов на чемпионате Европы по футболу — 2020.

Как сообщает Sportskeeda, представительство РПЛ на чемпионате Европы будет состоять из 32 игроков.

Первое место по числу представителей на Евро-2020 с 118 футболистами занимает Английская премьер-лига. На второй позиции с 90 игроками немецкая Бундеслига. Третья строчка у итальянской Серии А (70), четвёртая — у испанской Примеры.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.