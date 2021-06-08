La Gazzetta dello Sport назвала Дзюбу «капитаном-катастрофой»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало статью о нападающем сборной России Артёме Дзюбе перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Форвард, у которого всегда были сложные отношения с наставниками, но который умеет забивать, может быть хорошей инвестицией. Капитан-катастрофа успокоился. В России у него были ссоры, споры и скандальное видео. Артём Дзюба — звезда России, капитан национальной команды с 2018 года — после домашнего чемпионата мира. Черчесов ещё раз доверит ему место в атаке», — говорится в статье на сайте La Gazzetta dello Sport.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.