Глава Украинской ассоциации футбола высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после товарищеского матча с национальной командой Кипра поделился мнением о форме сборной Украины на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Глава Украинской ассоциации футбола высказался о форме сборной Украины на Евро-2020
  • © Reuters

«Благодарен нашим кипрским друзьям за качественный спарринг и продуктивную встречу с моим коллегой — членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме национальной команды Кипра есть и карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему абсурдны», — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Напомним, что на груди формы украинской сборной изображён контур территории Украины, который включает в себя полуостров Крым. В Государственной думе России назвали новую форму сборной Украины политической провокацией и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить её на чемпионате Европы.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России может отказаться от участия в Евро-2020.

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