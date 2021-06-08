Euronews считает, что Дзюба может блеснуть на Евро-2020 

Журналисты издания Euronews считают, что нападающий сборной России по футболу Дзюба может блеснуть на предстоящем чемпионате Европы.

«Российский игрок, который может блеснуть на Евро-2020, — Артём Дзюба. Высокий капитан сборной России забил девять голов в отборочных матчах и приближается к рекорду результативности своей сборной», — написано в материале на сайте издания.

Также журналисты выделили среди российской национальной команды полузащитников Дениса Черышева и Александра Головина.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее Goal.com включил Дзюбу в список футболистов, за которыми стоит следить на Евро-2020.