Goal.com включил Дзюбу в список футболистов, за которыми стоит следить на Евро-2020

Издание Goal.com включило нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу в список игроков, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы.

«Когда дело доходит до талантов Дзюбы, рост которого составляет 196 сантиметров, то соперники, старающиеся «накрыть» его, должны чувствовать, что он обладает силой быка», — написано в статье на сайте портала.

Отмечается, что физические данные форварда представляют особенный вызов для центральных защитников в эпоху подвижных игроков нападения.

«Россия будет стремиться использовать его грубую силу в своих интересах», — говорится в тексте.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.