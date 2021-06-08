Goal.com включил Дзюбу в список футболистов, за которыми стоит следить на Евро-2020
- Reuters
«Когда дело доходит до талантов Дзюбы, рост которого составляет 196 сантиметров, то соперники, старающиеся «накрыть» его, должны чувствовать, что он обладает силой быка», — написано в статье на сайте портала.
Отмечается, что физические данные форварда представляют особенный вызов для центральных защитников в эпоху подвижных игроков нападения.
«Россия будет стремиться использовать его грубую силу в своих интересах», — говорится в тексте.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Ранее вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.