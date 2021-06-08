Голкипер «Уфы» Беленов: похоже, в сборной России не смотрят в мою сторону

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.

«Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело», — цитирует Беленова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не может сказать, удастся ли национальной команде показать хороший уровень на чемпионате Европы, но при этом он пожелал игрокам обойтись без травм.

«Надеюсь, что команда будет радовать нас», — добавил вратарь.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020.