Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал своё непопадание в расширенный список сборной России на чемпионат Европы по футболу.

«Ждал день, когда огласят списки, надеялся. Но что сказать: по мнению тренера, я сейчас не достоин находиться там, значит, на данный момент я слабее. Остаётся только работать дальше и доказывать, что я стану сильнее. Но, конечно, расстроился. Не хочу разбрасываться фразами о том, что я заслужил или не заслужил вызова в сборную, просто скажу, что ждал и надеялся», — цитирует Лесового Sport24.

В минувшем сезоне Лесовой провёл 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее Роман Шишкин выразил мнение, что Фёдор Смолов помог бы сборной России на Евро-2020.