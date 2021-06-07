Шишкин считает, что Смолов помог бы сборной России на Евро-2020

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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о невызове форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в сборную России на чемпионат Европы — 2020.
Шишкин считает, что Смолов помог бы сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

«Для меня невызов Смолова в сборную России — вопрос. Есть три фактурных и однотипных форварда. Да, они все чем-то хороши собой: Заболотный высоко прыгает, а Соболев техничный. У всех есть качества, которыми они заслужили вызов. Но здесь нужно поговорить о креативности нашего нападения. У Смолова есть опыт в европейском чемпионате. Он бы точно пригодился на этом Евро. Последние матчи он выглядел хорошо, забивал, старался. У него нет такого, чтобы он расхлябанно относился к футболу. Будут моменты на чемпионате Европы, когда придётся играть и в два форварда, и в три. Схема со Смоловым в оттяжке и Дзюбой на острие — неплохой вариант. Присутствие Феди придало бы больше креативности атаке», — сказал Шишкин в эфире подкаста «Чемпионата». 

В заявку сборной России попали три нападающих — Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что супруга Жиркова опровергла завершение карьеры футболистом после Евро-2020.

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