Тренер сборной Украины Шевченко: меня не интересует реакция из России на форму

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции россиян на форму его команды, на которой изображён Крым.
Тренер сборной Украины Шевченко: меня не интересует реакция из России на форму
  • Reuters

«Меня вообще не интересует реакция из России. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, им форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко на пресс-конференции.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что россияне не станут надевать форму сборной Украины с Крымом.

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