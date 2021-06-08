Тренер сборной Украины Шевченко: меня не интересует реакция из России на форму

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции россиян на форму его команды, на которой изображён Крым.

«Меня вообще не интересует реакция из России. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, им форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко на пресс-конференции.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что россияне не станут надевать форму сборной Украины с Крымом.