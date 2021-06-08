Журова надеется, что россияне не станут надевать форму сборной Украины с Крымом 

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что россияне не станут надевать форму сборной Украины по футболу, на которой изображён Крым.

«У нас есть люди, которые публично не признают Крым российским. Понятно, что большинство согласно, что Крым — наша территория, это показал и референдум. Вряд ли в России наденут такую футболку, скорее, за границей», — цитирует Журову «Чемпионат».

По её мнению, в Союзе европейских футбольных ассоциации (УЕФА) поступили не очень правильно, разрешив команде Украины играть в данной форме, так как эта ситуация отвлекла зрителей от самого турнира.

«Я надеюсь, что россияне не додумаются надеть эту форму Украины. Отчасти такое можно расценить как сепаратизм, призывы. Но надо чётко смотреть на юридический аспект, а с этической стороны все всё и так понимают — относятся к таким настроениям негативно. Если это и будет, то ради провокации. Вряд ли будет жёсткая реакция, но замечание наверняка сделают», — сказала Журова.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее депутат Игорь Лебедев рассказал, как отнесётся к тому, если кто-то из россиян наденет на себя форму сборной Украины.