Депутат Лебедев: если кто-то в России захочет надеть форму Украины — флаг ему в руки

Депутат Госдумы Игорь Лебедев рассказал, как отнесётся к тому, если кто-то из россиян наденет на себя форму сборной Украины по футболу, на которую нанесено изображение Крыма.

«Во всей этой истории ответственность во многом лежит на наших СМИ. Без них никто бы не обратил внимания на майки сборной Украины. Так что давайте успокоимся – если кто-то в России захочет носить такие майки – флаг ему в руки, молодец. Это не наше дело, что, в тюрьму его за это сажать?» — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По его мнению, такого не должно происходить из-за какой-то майки. При этом он считает, что можно рассматривать ситуации, если кто-то публично заявляет о необходимости изменений территориальной целостности страны.

«Пусть хоть всю Европу нарисуют, никто там внимания не обратит», — добавил депутат.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее экс-футболист Игорь Колыванов признался, что ему на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг.