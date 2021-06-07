Депутат Лебедев: если кто-то в России захочет надеть форму Украины — флаг ему в руки
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«Во всей этой истории ответственность во многом лежит на наших СМИ. Без них никто бы не обратил внимания на майки сборной Украины. Так что давайте успокоимся – если кто-то в России захочет носить такие майки – флаг ему в руки, молодец. Это не наше дело, что, в тюрьму его за это сажать?» — цитирует Лебедева «Чемпионат».
По его мнению, такого не должно происходить из-за какой-то майки. При этом он считает, что можно рассматривать ситуации, если кто-то публично заявляет о необходимости изменений территориальной целостности страны.
«Пусть хоть всю Европу нарисуют, никто там внимания не обратит», — добавил депутат.
6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.
Ранее экс-футболист Игорь Колыванов признался, что ему на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг.