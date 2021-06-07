Колыванов: на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов резко высказался о ситуации с появлением изображения Крыма на форме национальной команды Украины, в которой она намерена выступить на чемпионате Европы.

«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же всё равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда были российскими. Они вообще должны выходить с нашим, российским флагом, Украина — это Россия», — цитирует Колыванова Sport24.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020.