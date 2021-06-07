Колыванов: на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг
- РИА Новости
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«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же всё равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда были российскими. Они вообще должны выходить с нашим, российским флагом, Украина — это Россия», — цитирует Колыванова Sport24.
6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.
Ранее в Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020.