Колыванов: на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов резко высказался о ситуации с появлением изображения Крыма на форме национальной команды Украины, в которой она намерена выступить на чемпионате Европы.
Колыванов: на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же всё равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда были российскими. Они вообще должны выходить с нашим, российским флагом, Украина — это Россия», — цитирует Колыванова Sport24.

6 июня сборная Украины представила форму, в которой сыграет на Евро-2020: на ней изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.

Ранее в Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить