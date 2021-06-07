В Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволить сборной Украины выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в экипировке с изображением страны, на которой присутствует Крым.
В Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020
  • Reuters

«Подтверждение, что для европейских стран спорт и политика являются единым целым, несмотря на все заявления. Они идут на поводу у неких политических решений и соображений с согласия Украины. Безусловно, это провокация со стороны Украины. Но знаете, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни рисуй подобных карт, это никак не приблизит Крым к Украине», — сказал он в беседе с RT.

По словам Цекова, это «выглядит смешно» и показывает низкий уровень украинских футболистов или по крайней мере тех, кто ими руководит.

«Уже то, что на форме написано «Слава Украине! Героям слава!», равноценно приветствиям «Хайль Гитлер! Зиг хайль!». Так мы оценивали крики украинских националистов ещё до 2014 года. С этой точки зрения опять-таки удивительно заявление УЕФА. Но такое УЕФА, такие страны Европы, которые говорят одно, но делают совсем другое. Нам никак не стоит на это отвечать. Мы уже сказали, они услышали, но не отреагировали. Поэтому делаем соответствующие выводы», — добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов высказался о решении УЕФА по форме сборной Украины.

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