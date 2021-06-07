Сборная Украины по футболу разгромила Кипр в контрольном матче

Сборная Украины по футболу одержала крупную победу над Кипром в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча прошла в Харькове и завершилась со счётом 4:0.

На 37-й минуте хозяев вперёд с пенальти вывел Андрей Ярмоленко, а в компенсированное к первому тайму время 11-метровый реализовал Александр Зинченко. На 59-й минуте отличился Роман Яремчук, а на 65-й дубль оформил Ярмоленко.

На 36-й минуте киприоты остались в меньшинстве после удаления Андреаса Панайоту.

Ранее в Совфеде оценили решение УЕФА в отношении формы сборной Украины на Евро-2020.