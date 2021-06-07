СМИ: Роналду примет решение о дальнейшей карьере после Евро-2020

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду примет решение о дальнейшей карьере после завершения чемпионата Европы.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, 36-летний футболист склоняется к уходу из «Ювентуса» и уже приступил к рассмотрению вариантов. Ожидается, что португалец примет итоговое решение о своём будущем после завершения чемпионата Европы по футболу, который продлится с 11 июня по 11 июля.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне португалец забил 36 мячей и отдал четыре голевые передачи в 44 матчах.

Ранее Малиновский выразил мнение о том, что в Серии А есть футболисты намного сильнее Роналду.