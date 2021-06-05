Малиновский считает, что в Серии А есть футболисты намного сильнее Роналду

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопрос о самом сильном сопернике в итальянской футбольной Серии А.

«Точно не назову Криштиану Роналду. В Серии А есть футболисты намного сильнее него. Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль. Невероятный игрок», — сказал Малиновский на YouTube-канале «Вацко Live».

По его мнению, Муриэль вполне мог бы выступать за команду уровня «Барселоны» и сложно сказать, почему это ещё не так.

«Если говорить про соперника, мне очень нравится Зелиньский из «Наполи». Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, техничный, умный игрок. Против него крайне тяжело играть», — добавил Малиновский.

Роналду в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Он забил 29 мячей в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Роналду.