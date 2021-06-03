СМИ: ПСЖ начал переговоры с Роналду

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с представителями форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает AS, Ювентус» намерен выручить за звёздного португальского форварда €25—30 млн.

Отмечается, что новый главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 36-летнего Роналду, контракт которого истекает в 2022 году, и намерен сделать ставку на более молодых игроков.

Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 101 гол и 22 результативные передачи в 133 матчах за бьянконери.

Ранее появилась информация, что ПСЖ намерен подписать Доннарумму и отдать его в аренду.