СМИ: ПСЖ начал переговоры с Роналду

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с представителями форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
СМИ: ПСЖ начал переговоры с Роналду
  • Reuters

Как сообщает AS, Ювентус» намерен выручить за звёздного португальского форварда €25—30 млн.

Отмечается, что новый главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 36-летнего Роналду, контракт которого истекает в 2022 году, и намерен сделать ставку на более молодых игроков.

Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. В его активе 101 гол и 22 результативные передачи в 133 матчах за бьянконери.

Ранее появилась информация, что ПСЖ намерен подписать Доннарумму и отдать его в аренду.

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