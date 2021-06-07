Фернандес: было бы здорово выиграть Евро-2020

Защитник сборной России Марио Фернандес признался, что хотел бы выиграть предстоящий чемпионат Европы.

«Для меня важно выступать за сборную Россию. В Бразилии следят и смотрят за матчами крупных турниров. Моя семья будет следить за Евро-2020 особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Я счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России», — цитирует Фернандеса Sport24.

В первом туре Евро-2020 сборная России 12 июня сыграет против команды Бельгии.

Ранее Фернандес заявил, что готов сыграть на Евро-2020.