Фернандес: было бы здорово выиграть Евро-2020
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«Для меня важно выступать за сборную Россию. В Бразилии следят и смотрят за матчами крупных турниров. Моя семья будет следить за Евро-2020 особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Я счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России», — цитирует Фернандеса Sport24.
В первом туре Евро-2020 сборная России 12 июня сыграет против команды Бельгии.
Ранее Фернандес заявил, что готов сыграть на Евро-2020.