Венгер назвал Францию фаворитом Евро-2020

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую команду считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.
Венгер назвал Францию фаворитом Евро-2020
  • Reuters

«Франция не фаворит, она суперфаворит. Слова «фаворит» недостаточно. Они выигрывали чемпионат мира, у них в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Ещё Дембеле. У них на скамейке будут 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира. Так что нельзя отрицать факты, что Франция — чемпион мира, а команда ещё даже не достигла пика. Эта команда всё ещё развивается, парни молоды. За исключением двух-трёх игроков, костяк команды очень молодой», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020-м, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Франции на групповом этапе континентального первенства станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что не видит слабых сторон у Франции.

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