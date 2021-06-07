Венгер назвал Францию фаворитом Евро-2020

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую команду считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Франция не фаворит, она суперфаворит. Слова «фаворит» недостаточно. Они выигрывали чемпионат мира, у них в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Ещё Дембеле. У них на скамейке будут 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира. Так что нельзя отрицать факты, что Франция — чемпион мира, а команда ещё даже не достигла пика. Эта команда всё ещё развивается, парни молоды. За исключением двух-трёх игроков, костяк команды очень молодой», — приводит слова Венгера Sky Sports.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020-м, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Франции на групповом этапе континентального первенства станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что не видит слабых сторон у Франции.