Моуринью: я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро-2020

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Главный тренер римской «Ромы» португалец Жозе Моуринью рассказал, какую команду он считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы по футболу — 2020.
Моуринью: я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро-2020
  • Reuters

«Когда у вас в команде есть Килиан Мбаппе, очень трудно не выиграть. Он один из тех, кто выигрывает матчи и устрашает соперников. Мбаппе постарается доказать всем, что он станет следующим после Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Дидье Дешам знает, чего он хочет. Для Франции вылет на любой стадии раньше финала — уже провал. У Дешама серьёзные принципы, дисциплина в команде. Я не вижу слабых сторон у Франции, эта команда должна выиграть Евро. Если этого не произойдёт, то турнир можно признать для французов неудачным», — приводит слова Моуринью The Sun.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020-м, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Швеции на групповом этапе континентального первенства станут команды Португалии, Германии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Геннадий Орлов оценил шансы сборной России на Евро-2020.

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