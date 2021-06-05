Орлов оценил шансы сборной России на Евро-2020

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о шансах сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещё датчане сильные, причём матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

По мнению комментатора, на чемпионате мира по футболу игроки сборной России поняли, что могут многое.

«Кузяев, Оздоев, Жирков, Дзюба. Все они уже поверили в свои силы. Дай бог станем побеждать — и крылья будут вырастать по ходу турнира. Но для этого надо хорошо подготовиться. Всё зависит от игроков, у которых ещё есть неделя до турнира», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Болгарией в красной форме.