Колосков назвал контрольную игру сборной России с Болгарией настоящим товарищеским матчем

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над национальной командой Болгарии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2020.

«Настоящий товарищеский матч был с элементами контрольного, так бы это я назвал. Потому что такая аккуратная игра: никто никого не хотел обидеть, задеть. Задача была поиграть, посмотреть, что получится, а что нет. У сборной была цель — проверить новые сочетания, и Дмитрий Баринов вышел в качестве центрального защитника, проявил себя неплохо. Но давления не было, чтобы окончательно понять, насколько его игра на этой позиции эффективна», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что результат этого матча имеет мало значения.

«Приятно для статистики и что выиграли, Станислав Черчесов посмотрел новых игроков, новые сочетания. Болгары играли для своего удовольствия. Настоящий товарищеский матч», — добавил Колосков.

Сборная России победила команду Болгарии со счётом 1:0. Для российской команды это была последняя контрольная игра в рамках подготовки к стартующему 11 июня Евро-2020.

Ранее Черчесов ответил на вопрос об игре сборной России в атаке в матче с Болгарией.