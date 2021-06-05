Черчесов ответил на вопрос об игре сборной России в атаке в матче с Болгарией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о впечатлении от группы атаки национальной команды в контрольном матче с Болгарией перед чемпионатом Европы по футболу — 2020.

«Мы готовимся к турниру, и каждый игрок должен чувствовать себя частью команды, чувствовать игру. Поэтому и Мостовой сегодня вышел на замену, и Баринов играл, и Фернандес, который индивидуально занимается. Мы стараемся подготовить команду. Сегодня игра показала, что можно и на разминке получить травму, такое может случиться в любую секунду. Поэтому все игроки должны быть готовы», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.