Петров: сборной Болгарии не хватило всего 6—7 минут, чтобы увезти ничью из Москвы

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Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды России в контрольном матче.
Петров: сборной Болгарии не хватило всего 6—7 минут, чтобы увезти ничью из Москвы
  • Reuters

«Это было хорошее сражение. У России действительно сильная команда, физически крепкая, атлетичная, но, думаю, мы смотрелись хорошо на её фоне. У нас мало что получалось в атаке, нам нужно работать над ней. В целом нам не хватило всего 6—7 минут, чтобы увезти ничью из Москвы. Чтобы рассчитывать на победу, не хватило последнего паса. Желаю успеха команде России на Евро-2020», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

Сборная Болгарии проиграла команде России со счётом 0:1.

Сборная России на Евро-2020 сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгарская сборная не сумела пробиться на континентальное первенство.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре сборной России в атаке в матче с Болгарией.

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