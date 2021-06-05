Черчесов: в матче с Болгарией увидите немного другую сборную России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, на кого из соперников по групповому этапу чемпионата Европы по футболу — 2020 похожа национальная команда Болгарии.
Черчесов: в матче с Болгарией увидите немного другую сборную России
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Нельзя сказать, что сборная Болгарии на кого-то похожа. Это достаточно крепкая команда, которая хорошо играла в отборочном цикле чемпионата Европы», — сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Также тренер рассказал, стоит ли ждать изменений в схеме игры по сравнению с контрольным матчем с национальной командой Польши.

«И в схеме есть некоторые изменения, и несколько игроков в стартовом составе, которые не выходили с Польшей, поэтому в матче с Болгарией увидите немного другую команду», — сказал он.

Ранее был назван стартовый состав сборной России на матч с Болгарией.

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